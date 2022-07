Las fotos del telescopio James Webb que inspiraron a Brian May para una canción

Las fotografías que conocimos esta semana tomadas por el telescopio espacial James Webb no dejaron indiferente a nadie.

Coldplay las proyectó en medio de su concierto cuando tocó “A Sky Full of Stars”

Never forget that you ARE a sky full of stars. The same stuff that makes these heavenly views lives in you. #UnfoldTheUniverse https://t.co/n0ppbFo0pj https://t.co/uEXxBvysiX

— NASA (@NASA) July 12, 2022