Los 74 años de Cat Stevens

Cat Stevens está de cumpleaños. Quien cambió su nombre a Yusuf Islam tras convertirse al Islam en 1977, con más de 40 años de carrera, el artista británico tiene miles de fanáticos en todo el mundo.

Fue uno de los artistas más populares de los 70, editando un puñado de discos que prácticamente definieron el concepto del cantautor sensible. Sus álbumes se vendían por millones y en sus giras nunca sobraba un asiento.

El músico participó del Festival de Viña el 2015 donde tocó partes de sus éxitos como “Wild World” , “Oh very young”, “(Remember the days of) Old Schoolyard”, “Moonshadow”, “RubyLove” y “Father and son”, además de temas incluidos en su álbum de estudio, Tell ‘Em I’m gone lanzado en 2014.

En el día de su cumpleaños en Radio Duna realizamos una lista con algunos de sus éxitos y temas nuevos para celebrar a Cats Stevens.

Escúcha aquí:



FOTO: Agencia Uno.