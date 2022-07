No solo Stranger Things: Guns N’ Roses vuelve a Billboard gracias a “Thor: Love and Thunder”

La última película de Thor tiene muchos guiños a los 80 y Guns N’ Roses son los responsables de varios de ellos gracias a canciones como “Paradise City”, “Welcome To The Jungle”, “November Rain” y “Sweet Child of Mine”.

Al igual como pasó con Kate Bush y su “Running up the hill” o con Metallica y su “Master of Puppets” que gracias a Stranger Things volvieron a ser de las más escuchadas, ahora está sucediendo con las reproducciones de las canciones de Guns N’ Roses que están presentes en “Thor: Love and Thunder”.

Subiendo y subiendo

Por ejemplo, “Sweet Child of Mine”, que estaba presente en el trailer y que también se escucha al final de la película, alcanzó el puesto número 2 en las listas Hot Hard Rock Songs, Hard Rock Streaming Songs y Hard Rock Digital Song Sales.

De acuerdo a Billboard Pro, la canción también está en el puesto 4 en ventas de canciones digitales de rock, en el número 7 en canciones de hot rock, en el 10 en canciones de transmisión de rock y en el número 33 en la lista de ventas de canciones digitales.

Y no es la única canción que está subiendo en los rankings. “Welcome To The Jungle” llegó al puesto 3 en Hot Hard Rock Songs como en Hard Rock Digital Song Sales. Y lo mismo pasó con “November Rain” y “Paradise City”.

¿Ya viste la película?