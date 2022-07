Santa María al rescate: La relación entre Nick Cave y Warren Ellis

“This Much I Know To Be True”, es un documental grabado en pandemia por Andrew Dominik, el mismo director que dirigió el documental que le hizo a Cave cuando recién murió su primer hijo.

El registro muestra la relación de Cave y Ellis, uno de los Bad Seeds, repasa los dos últimos discos grabados juntos y tiene una mirada y una fotografía preciosa, según comentó Rodrigo Santa María.

“Grabado en una fábrica abandonada, se instalan estos dos músicos que tocan con un trío de coro increíble y un juego de luces preciosa”, destaca Santa María.

También cada uno muestra su departamento uno muy desastroso y otro muy elegante. También se muestra a Cave haciendo cerámica que es una secuencia de diablos. Desde su infancia, hasta el diablo pidiendo perdón.