Los últimos 70: Mick Jagger está de cumpleaños

En los últimos 70 está Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, quien celebra sus 79 años este martes 26 de julio, quien además no pierde vigencia, ya que se mantiene como uno de los músicos más populares e influyentes en la historia.

Pese a su edad, el artista no demuestra el paso del tiempo, ya que mantiene su estilo juvenil y su ritmo sobre el escenario.

