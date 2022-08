Beyoncé cambiará la letra de una de sus canciones después de ser acusada de discriminación

Beyoncé acaba de lanzar su Renaissance, pero además de las alabanzas una crítica a un término ofensivo en una de sus canciones, obligará a la Queen B a cambiar la letra.

En “Heated”, Beyoncé usa la palabra “spaz”, un término que es considerado discriminatorio contra las personas con discapacidad.

Ante las reacciones, el publicista de la cantante le dijo a través de un correo electrónico a NPR que se cambiará la letra:

“Se reemplazará la palabra que no se usa intencionalmente de manera dañina”.

No es la primera vez que pasa

Hannah Diviney, escribió en The Guardian expresando su decepción por que Beyoncé usara esa palabra:

“Pensé que habíamos cambiado la industria de la música y comenzamos una conversación global sobre por qué el lenguaje capaz, intencional o no, no tiene cabida en la música”, escribió Diviney.

Y su indignación es porque no es la primera vez que pasa. A principios de año, Lizzo también tuvo que cambiar una de sus letras porque también fue criticada de discriminatoria.

De acuerdo a lo que explica NPR, la palabra “spaz” proviene del término “espástico”, que se usa para referirse a personas con parálisis espástica o parálisis cerebral. La palabra se ha convertido en un término despectivo para las personas con discapacidades y se ha utilizado para describir un comportamiento “raro” o generalmente relacionado con el movimiento físico.

Como comentó la activista Vilissa Thompson: “Nos corresponde a nosotros no solo desaprender, sino también actualizar y mejorar la forma en que nos comunicamos entre nosotros, para que nuestras palabras se usen intencionalmente, para que no causen daños no intencionales”.