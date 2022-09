The Killers regresa a Chile para encabezar festival RockOut

Presentando su último disco Pressure Machine, The Killers vuelve a Chile el próximo 10 de noviembre en el marco del festival RockOut que se presentará en el Estadio Santa Laura.

El festival vuelve a presentarse en el país después de 2016. Para esta edición, además de The Killers que serán cabeza de cartel, también estarán los bielorrusos Molchat Doma, Miranda!, los chilenos Fother Muckers y We Are the Grand.

Las entradas se pondrán a la venta desde el próximo martes 6 de septiembre por Puntoticket.