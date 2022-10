“Harry’s House” de Harry Styles es el álbum de vinilo más vendido de 2022 en Reino Unido

Los datos oficiales de Charts Company muestran que Harry’s House de Harry Styles ha vendido 60.000 copias desde su lanzamiento en mayo, más que cualquier otro LP hasta la fecha.

Liam Gallagher ocupa el segundo lugar en la última actualización con C’Mon You Know. El exlíder de Oasis ha vendido algo menos de 35.000 copias en vinilo de su tercer LP de estudio en solitario, que alcanzó el número 1 en la lista de álbumes oficiales, desde su lanzamiento en junio.

El álbum en vivo de Liam Down, By The River Thames, lanzado el mismo día, también figura como el 22º lanzamiento más importante.