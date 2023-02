Grammy 2023: Beyoncé y Harry Styles los grandes ganadores de la noche

Los Grammy Awards 2023 se celebraron este domingo 5 de febrero en lo que es la edición 65° del evento que en esta ocasión reconoció a lo mejor de la industria musical de habla inglesa publicado entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.

La ceremonia, estuvo marcada por una espectacular obertura a cargo de Bad Bunny. El puertorriqueño presentó un memorable show basado en la puesta en escena de su celebrado álbum Un verano sin ti, con un medley en que pasaron los temas “El apagón” y “Después de la playa”.

Mientras cantaba, algunos de los bailarines bajaron hasta las primeras filas para sacar a bailar a algunos de los asistentes. La transmisión televisiva tuvo el acierto de “pinchar” a la cantautora Taylor Swift disfrutando el show con particular gracia, incluso después se le vio bailando con una de las bailarinas.

Además, Bad Bunny ganó el premio a mejor álbum de música urbana por Un verano sin ti.

Tras moverse a Las Vegas el año pasado a causa de la pandemia, los premios Grammy marcaron historia con el particular récord de Beyoncé. La artista afroamericana, que encabezaba las nominaciones en 9 categorías gracias a su disco Renaissance, se convirtió en la más ganadora de la historia del certamen al superar el récord del fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti, quien ganó 31 premios.

“Estoy tratando de no ser demasiado emocional y estoy tratando de recibir esta noche”, dijo en el escenario del Crypto Arena en Los Ángeles, tras llegar atrasada a la ceremonia a causa del tráfico acompañada de su marido, Jay-Z. “Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias Dios. Me gustaría agradecer a mi tío Johnny, que no está aquí pero está aquí en espíritu. Me gustaría agradecer a mis padres, mi padre, mi madre, por amarme y empujarme. Me gustaría agradecer a mi hermoso esposo y a mis hermosos tres hijos”.