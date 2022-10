El nuevo lanzamiento de The Beatles y que trae una sorpresa con John Lennon

El próximo viernes 28 de octubre saldrá a la venta la Super Deluxe Edition de ‘Revolver’, el álbum de los Beatles lanzado originalmente en 1966.

Eso sí, esto incluye una sorpresa para los fanáticos y que fue revelada este viernes, se trata de un demo de la canción “Yellow Submarine”, la cual es interpretada por John Lennon.

El tema suena bastante distinto a la versión definitiva, con un tono melancólico y con diferencias en la letra.

Una de las curiosidades es que no se tenía registro de esta versión, nunca había visto la luz ni como demo ni de forma no oficial, de hecho ni siquiera había rumores de su existencia.

Parte de lo que trae el disco ‘Revolver: Special Edition’ serán 31 tomas descartadas, además de tres demos caseros de los ingleses y también el EP ‘Paperback Writer’ y “Rain”.

“In the town where I was born

Lived a man who sailed to sea

And he told us of his life

In the land of submarines”, dice la versión original, mientras que en este demo recién estrenado se escucha a Laennon cantar:

“In the place where I was born

No one cared, no one cared

And the name that I was born

No one cared, no one cared”.