Mira Bien: La figura de los bateristas, llevar el ritmo y el corazón

Estuvo en la cartelera de In-Edit y pronto llegará a los streamings. Se trata de Let There be Drums, un documental que se mete en la vida de varios bateristas superestrellas como Ringo Starr, Taylor Hawkins y Chad Smith.

El documental es del hijo de Bill Kreutzmann, que no salió bateristas, sino que siempre anduvo con su cámara registrando todo, algo que es un documental de bateristas, pero que también se transforma en un documental de la relación entre padres e hijos.

La teoría es que los bateristas venían de familias disfuncionales que se pasaban golpeando cosas y Taylor Hawkins, por ejemplo, dice que en el colegio le iba mal y que rompía todo, y solo con la batería se concentraba y hacía algo bien.