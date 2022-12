Las canciones favoritas de Elton John este 2022 son…

Un ejercicio que varios hacemos cuando llega el final del año es revisar la música que marcó nuestro año, las canciones que nos acompañaron, los descubrimientos que hicimos, etc. Algo a lo que también los estamos invitando a hacer en Duna a la Carta.

Y bueno, Sir. Elton John también participó de este ejercicio y reveló cuáles fueron sus canciones 2022. Durante su programa radial en Apple Music 1, John dio una lista de 15 canciones, casi todas de artistas emergentes con el objetivo de “darles un impulso y ayudarlos con su carrera”.

Agregando: “Con la Rocket Hour sólo tratamos de dar exposición a la gente poniendo su música y entrevistándolos. Es algo que he estado haciendo ahora por más de 6 años. No me he cansado de eso. Lo amo. La música nueva me hace sentir fantástico. Me inspira”.

Entre las recomendaciones de Elton John hay cartas voces femeninas, porque como dijo “las mujeres hicieron música fantástica”, es por eso que en su playlist puso nombres como Wet Leg, Nova Twins, Let’s Eat Grandma, y The Linda Lindas.

También agregó la canción “A Little Bit of Love” de Weezer.

Aquí su playlist completa: