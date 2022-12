“All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey está en el nº1 de Billboard hace 10 semanas

Un hito es el que ha realizado Mariah Carey con su villancico pegadizo de 1994, “All I Want for Christmas Is You”.

28 años después de su lanzamiento, la canción ha estado por 10 semanas seguidas en el nº1 del ranking Billboard Hot 100, lo que la convierte en la primera mujer que en su carrera ha tenido tres canciones por semanas de dos dígitos.

Con “One Sweet Day” estuvo liderando el ranking por 16 semanas y con “We Belong Together” estuvo 14 semanas. A estos logros, ahora se suma “All I Want for Christmas Is You” con 10 semanas.

Boyz II Men y Drake son los únicos otros actos que han logrado un triple triunfal.

Para hacer el ranking de Billboard, la plataforma combina la transmisión de todos los géneros en Estados Unidos, uniendo audio y video con datos de radio y ventas.