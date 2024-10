“Todavía no es tu temporada”: Mariah Carey invita a votar en Estados Unidos

Se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y los distintos candidatos y sus partidarios comienzan a hacer llamados a votar.

En este sentido, la cantante Mariah Carey publicó un video junto a la actriz Kerry Washington, donde hace un llamado a sus seguidores a sufragar este próximo 5 de noviembre.

En la publicación aparece la artista a punto de cantar su célebre tema, All I Want for Christmas Is You, cuando aparece la intérprete para detenerla y decirle: “Todavía no es tu temporada, Mariah. Es temporada de votación”.

Tras interrumpirla, Washington le pregunta a la cantante si se ha registrado para votar, a lo que Carey le responde y confiesa que ya votó.

Cabe recordar que Kerry Washington ha mostrado su apoyo público a la candidatura de Kamala Harris, mientras que la cantante no ha mostrado su preferencia.

De hecho, la misma candidata demócrata comentó el video de Mariah Carey , asegurando que “su voto es su poder. Gracias a ambas por utilizar el suyo”.