La inédita canción que Paul McCartney hizo junto a Jeff Beck

Paul McCartney ha compartido una colaboración musical nunca antes escuchada con Jeff Beck, “Why Are They Cutting Down The Rainforest”, grabada en 1994 cuando las dos leyendas inglesas estuvieron colaborando en una campaña a favor del vegetarianismo.

Su trabajo juntos incluye una contribución en forma de palabra hablada de Beck, hablando de la destrucción del medio ambiente y de las consecuencias de la deforestación.

El mensaje se incluyó en una serie de 13 partes llamada Oobu Joobu, presentada y creada por McCartney para la radio americana en 1994.

Al revelar este trabajo, McCartney publicó en su perfil de Twitter:

“El triste fallecimiento de Jeff Beck -un buen amigo mío, y un gran, gran guitarrista- me recordó la época en que trabajamos juntos hace muchos años en una campaña a favor del vegetarianismo”.

McCartney ha publicado la colaboración en la web Meat Free Monday, campaña que el músico lanzó junto con sus hijas Mary y Stella, en 2009 para animar a la gente a pensar en la diferencia que pueden marcar para el planeta teniendo al menos un día sin carne a la semana.

El mensaje de Beck de 1994 destaca el daño causado por la deforestación para crear más tierras para el pastoreo de ganado, así como algunos de los efectos nocivos en cadena.

Escúchala aquí:

A lo largo de más de 50 años de carrera, Jeff obtuvo 8 premios Grammy y entró en la lista de 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, además de haber sido introducido Rock & Roll Hall of Fame en dos ocasiones, una como miembro de The Yardbirds y otra en solitario.

Jeff Beck falleció el pasado 10 de enero a sus 78 años tras contraer una meningitis bacteriana. Tras el deceso, lo homenajearon amigos y colegas del rock. Entre ellos, Johnny Marr, Nile Rodgers, Ronnie Wood, David Gilmour, Eric Clapton, Jimmy Page y, por supuesto, el propio McCartney.