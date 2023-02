No es solo Tool, también Nirvana, Blink-182 y Green Day: Algunas de las canciones favoritas del presidente Boric

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, retomó sus vacaciones tras haberlas suspendido producto de los incendios forestales, y en medio de este descanso el mandatario reveló algunas de sus canciones favoritas.

La primera banda que mencionó fue Nirvana, ya que interactuó con la cuenta de Twitter “Classic Rock In Pics”, quienes consultaron a sus seguidores cuál era su canción favorita de la banda de grunge.

“Difícil elegir solo una, pero estaría entre Frances farmer will have her revenge on Seattle, Sappy y D-7”, dijo, a lo que agregó “Serve The Servants”, del disco In Utero de 1993.