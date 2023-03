Florence + The Machine realizan cover de icónica canción de No Doubt

Una de las formas más memorables de versionar una canción es aportándole una nueva vida al material original. Florence + The Machine han logrado precisamente eso con su inesperada interpretación del clásico sencillo de 1995 de No Doubt, “Just a Girl”.

La nueva versión fue grabada para la última temporada de la serie Yellowjackets de Showtime, que ha sido nominada al Emmy.

El avance del programa presentó el debut de la canción, la cual ahora está disponible en su totalidad. Al despojarse de las guitarras eléctricas tintineantes de la versión original y reemplazarlas por un arreglo siniestro y progresivo que se construye alrededor de la poderosa voz de Florence Welch, esta versión se transforma en algo sublime.

“Admiro enormemente ‘YELLOWJACKETS’ y esta época musical en general, y en particular esta canción tuvo un gran impacto en mí mientras crecía. Por eso me emocionó que me pidieran interpretarla de una manera ‘profundamente inquietante’ para la serie”, declaró Florence Welch.

“Nos esforzamos por incorporar algunos elementos de terror a esta icónica canción para que encajara con el tono del programa. Como alguien cuyo primer amor musical fue el pop punk y Gwen Stefani, este fue un trabajo de ensueño”, Sentencio.

Actualmente, Florence Welch y compañía se encuentran de gira por el mundo para promocionar el último disco. Aunque no hay fechas confirmadas para Chile, los fanáticos esperan que la banda pueda visitar el país como parte de este tour.