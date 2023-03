Rey Carlos III nombra como caballero a Brian May, icónico guitarrista de Queen

El célebre guitarrista de Queen, Brian May, finalmente recibió su investidura como Caballero de la Orden del Imperio Británico por el Rey Carlos III, en un acto que el músico describió como emocionante y sin palabras para expresar su gratitud.

Aunque la noticia se anunció en diciembre pasado, la ceremonia oficial tuvo lugar esta semana. En aquel momento, May se confesó conmovido y gratamente sorprendido por este distinguido honor:

“Estoy feliz y agradecido de recibir este honor. Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más como un cargo, una comisión, para continuar luchando por la justicia, para ser una voz para aquellos que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese Caballero de la Armadura Brillante” declaró en ese entonces.