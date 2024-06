Por más de US$1.000 millones: Queen vendió su icónico catálogo de música

La legendaria banda de rock Queen vendió a Sony Music su icónico catálogo de éxitos por 1.000 millones de libras esterlinas (unos US$1.266 millones), según indican medios británicos.

Según The Sun, Sony ahora será propietaria de todos los éxitos de la banda, incluidos “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop Me Now “y “I Want To Break Free”. No obstante, la banda conservará los derechos para interpretar su música en vivo.

Los miembros fundadores Brian May, de 75 años, y Roger Taylor, de 74, continúan de gira en vivo con Adam Lambert, de 42 años, como su nuevo líder tras la muerte de Freddie Mercury en 1991.

Mientras que el bajista John Deacon, de 72 años, se retiró de la música en 1997.

También se dice que el acuerdo incluye ingresos por mercancías, efectivo generado por la película biográfica de 2018 Bohemian Rhapsody y cualquier otro proyecto futuro y acuerdos de licencia, detalla Daily Mail.

Otros artistas que han vendido sus catálogos

En 2021, Bruce Springsteen vendió su catálogo a Sony por unos 500 millones de dólares. La empresa ya había adquirido todo el catálogo de Bob Dylan en 2022 por US$235 millones de euros, así como una participación del 50% en el catálogo musical de Michael Jackson por unos 600 millones de dólares (unos 558 millones de euros).

‘Variety’ afirma que la logística del acuerdo con Queen sigue siendo complicada, ya que Disney posee actualmente los derechos de grabación de la banda en EE.UU. y Canadá en virtud de un acuerdo alcanzado en algún momento de los años noventa. Universal Music Group también es el distribuidor mundial de la banda, y seguirá siéndolo durante varios años hasta que expire el contrato.