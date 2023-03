¿Todavía no lo escuchas?: Así es el cover que Patti Smith hizo de Paul McCartney

El pasado miércoles, la cantante Patti Smith apareció inesperadamente en un concierto benéfico de homenaje a Paul McCartney en el Carnegie Hall de Nueva York, durante el cual interpretó una conmovedora versión de la canción de 1967 de The Beatles , “She’s Leaving Home”.

Era la primera vez que interpretaba el clásico de los Beatles de 1967, y se sumó a la conmoción de la canción al agregar un nuevo verso pronunciado desde la perspectiva de la joven que se escapa de casa, dejando a sus padres emocionalmente destrozados:

“Queridos padre y madre”, cantó. “Lo siento si te lastimé/Pero tuve que irme para encontrar lo que ya tienes/Compañerismo, amor/Para encontrar la risa/Para encontrar la libertad/Y para encontrarme, sobre todo, a mí mismo”.

Si bien el, propio McCartney no estuvo presente en el espectáculo, que recaudó dinero para programas de educación musical, igualmente contó con una gran convocatoria que incluía a Graham Nash, el guitarrista de Wings Denny Laine, Bettye LaVette, Nancy Wilson, Lyle Lovett, Bruce Hornsby, Shovels & Rope. , Lake Street Dive, Natalie Merchant, Allison Russell, Ingrid Michaelson y Christopher Cross. Todos estaban respaldados por una banda de la casa liderada por el baterista de gira de los Rolling Stones, Steve Jordan, y el bajista de Fab Faux, Will Lee.

Otros momentos destacados del concierto incluyen la interpretación de Graham Nash de “For No One”, la conmovedora versión de LaVette de “Maybe I’m Amazed” y Wilson y Laine interpretando “Band on the Run” de Wings. Para cerrar el espectáculo, todos los artistas subieron al escenario para tocar “Hey Jude”.