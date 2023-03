Valentín Trujillo celebra sus 90 años con un concierto en compañía de sus nietos

Valentín Trujillo, conmemorará su nonagésimo cumpleaños con una función en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo domingo 30 de abril. El querido y conocido artista chileno presentará en dicho espectáculo su álbum Herencia (2020), producido junto a las voces de sus nietos José Antonio Amat Trujillo, Pablo Ignacio Amat Trujillo, Pedro Andrés Amat Trujillo y Andrea Paz Trujillo Godoy, para honrar su gran amor compartido: la música.

En este entorno acogedor para el público, similar al salón de la casa del maestro un día de descanso, el concierto reconocerá su extensa y prolífica trayectoria en vida con 19 versiones de populares canciones interpretadas en español, inglés, portugués e italiano, tales como “One for my baby”, “E se domani”, “A foggy day”, “She´s funny that way”, “La gloria eres tú”, “Para machucar meu coração” o “Anything goes”; éxitos que resultaron inmortalizados por Frank Sinatra, Cole Porter, José Antonio Méndez y Joâo Gilberto, entre otras leyendas de la música.

Además, la familia del artista interpretará “Why not”, una canción original escrita por José Antonio Amat Trujillo y musicalizada por Valentín Trujillo.

Las entradas para la celebración de los 90 años del “Tío Valentín” están disponibles en Ticketek con valores que parten en los $8.000.