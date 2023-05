Suena Bien chileno: Matorral, un gusto adquirido

En Suena Bien, Bárbara Espejo conversó con Antonio del Favero, guitarrista parte de Matorral, quienes este 5 de mayo presentarán parte de su nuevo material en un concierto especial en Matucana 100. Y con sorpresas, como adelantó el músico: “Sumamos a Rodrigo Muñoz que ayuda a renovar mucho lo que sucede en vivo con energía y capacidad sónica.

Y agregó: “El público nos va a ver tocar a diferencia de lo que hicimos en las giras con el disco Gabriel que había más producción visual. Pero ahora se va a destacar cómo tocamos, lo que pasa al interior de la banda”.

La banda nacional también está compuesta por Felipe Cadenasso también en guitarra, Gonzalo Planet en bajo e Ítalo Arauz en batería.

Matorral está ad portas de sacar el disco Acto Reflejo. Como comentó del Favero, en la creación de este disco, como “la pandemia trastornó los planes, pero también sacó un lado creativo, influyó en el método, el no poder unirse obliga a buscar alternativas para avanzar”.

Sobre volver a tocar en vivo, del Favero dijo, “nos encanta tocar en vivo equilibrándolo con no tocar tanto por que sí”.

Algo que sí cambió después de la pandemia, es que la banda prepara los shows “en lugares que nos gustan mucho, que nos hacen sentido. En Matucana 100 nos gusta que la gente además de sentarse puede estar parado, porque queremos que la cosa sea más movida corporalmente, que tiene que ver con la música que estamos haciendo”.

Nueva música

La historia de Matorral es una llena de exploración. Como expresó el guitarrista, “estamos haciendo la música que queremos hacer. Podemos embarcarnos en procesos creativos a pesar de cualquier dificultad y sacar adelante lo propio (…) La música nos desafía”.

Abordando el hecho de que no son tan masivos, del Favro dijo “no es que no queramos ser masivos, no es que queramos ser de nicho, no es una decisión, es una consecuencia de explorar. En un mundo, en general las cosas masivas generan una inmediatez, y lo que hacemos tal vez no convoca en primera instancia. Pero apostamos a que nuestra música requiere una atención”.