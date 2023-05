The Cure vendrá a Chile: El propio Robert Smith lo confirmó en su Twitter

Gran sorpresa y alegría les dio a sus fanáticos chilenos el líder de The Cure, Robert Smith, al confirmar que la banda vendrá a Chile a fines de este año en el marco de una gira por Latinoamérica.

Está será la segunda vez que los británicos se presentan en el país. La primera vez fue en 2013 en el Estadio Nacional. En esta gira también visitarán Argentina, Brasil y Perú, entre otros.

Como tuiteó el propio Smith, las negociaciones están llevando más de lo esperado:

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY… BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD… MORE DETAILS WHEN THEY EXIST… ONWARDS X

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023