El álbum acústico de The Cure estará en el streaming a partir de agosto

Acoustic Hits, así se llamará el disco acústico de The Cure que prontamente será lanzado de forma inédita en las plataformas de streaming y en vinilo.

El LP que fue grabado en 2001 contará con 18 canciones en versión unplugged y que por primera vez podrá ser escuchado online a partir del 9 de agosto.

Como adelanto, la banda lanzó videos de las canciones A Forest, The Lovecats y Close To Me, grabadas en el formato acústico y que estarán dentro de Acoustic Hits.

Cabe recordar que la primera aparición de estas grabaciones en hace 23 años, donde apareció como un disco extra del álbum de Grandes éxitos de The Cure.

El nuevo disco de The Cure

Por otro lado, la banda británica anunció que están cada vez más cerca de completar la producción de su nuevo disco, el que, de acuerdo a la declaración de Robert Smith a NME, se llamará Songs Of A Lost World.

“Tiene ilustraciones, tiene orden de ejecución, ¡está casi terminado!”, señaló al mencionado medio. “He estado trabajando en dos álbumes de The Cure y uno de ellos ya está terminado. Desafortunadamente, el segundo es el que está terminado”, profundizó.

En este sentido, detalló que “tengo que hacer cuatro voces y hay 10 canciones en cada álbum. Haremos la mezcla el mes que viene, el 1 de abril, así que me quedan tres semanas”.

“Esencialmente es un álbum de 12 pistas. Está ahí, está medio mezclado y medio terminado. Es algo extraño. Ha evolucionado en los últimos dos años. No siempre ha sido bueno que te hayan dejado solo con él. Lo tocas, como si estuvieras tocándolo por las costuras, y todo se desmorona”, agregó.