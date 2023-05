Mira Bien: James Bond y The Beatles, dos opuestos que se atraen

La disputa entre los Beatles y James Bond se explica y revive en el libro de John Higgs “Love and let Die: James Bond, the Beatles, and the British Psyche”.

Como comentó Ignacio Olivares, “historias anecdóticas muy entretenidas, que tiene harta filosofía, pero que se lo pueden ir saltando para quedarse con estas historias”.

Como dice la primicia del libro, “la primera película de Bond y el primer disco de los Beatles se estrenaron el mismo día: el viernes 5 de octubre de 1962”.

Y continúa: “Bond y los Beatles nos presentan valores opuestos, visiones de la cultura británica e ideas sobre la identidad sexual. es la historia de un choque entre la liberación de la clase trabajadora y el control del establecimiento, y cómo explotó en el escenario global. Explica por qué James Bond odiaba a los Beatles, por qué Paul McCartney quería ser Bond y por qué fue Ringo quien al final se ganó el corazón de una Chica Bond”.

“Contado durante un período de sesenta años dramáticos, este es un relato de cómo dos fenómenos culturales descomunales continúan definiendo las aspiraciones, fantasías e ideas estadounidenses sobre nosotros mismos. Mirar estas dos piedras angulares en este nuevo contexto cambiará para siempre la forma en que ves a los Beatles, las películas de James Bond y seis décadas de cultura popular transatlántica”, finaliza.

