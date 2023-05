Clásicos de aniversario: 12 icónicos discos que cumplen 50 años este 2023

A pesar de que corren los años, la música de la década del 70 sigue más vigente que nunca.

Durante los últimos 50 años hubo cientos de discos que, para muchas personas, marcaron no solo la historia de la música, sino además que sus vidas.

Aquí repasamos los 22 álbumes más icónicos que este 2023, cumplen las cinco décadas:

1.- The Who – Quadrophenia

En 1973, The Who estaban inmersos ​​en la incertidumbre de cómo hacer una ópera rock. Ya habían completado la pista de “mini-ópera” ‘A Quick One, While He’s Away’ y el disco icónico ‘Tommy’. Para Quadrophenia, Pete Townshend tomó las riendas e inventó una historia sobre Jimmy, joven que intenta encontrar su camino en la vida. Fue quizás el más ambicioso de los muchos discos con visión de futuro de The Who, y se ganó su lugar en muchas listas de los mejores álbumes por su historia, musicalidad y cohesión.

2.- Bob Marley & The Wailers – Catch A Fire

Catch A Fire marcó el gran avance internacional de Bob Marley & The Wailers en un momento en que el interés por el reggae crecía a escala mundial gracias a películas como The Harder They Come. Desde entonces, ha sido considerado como uno de los mejores álbumes de reggae de todos los tiempos, con contribuciones de personas como Peter Tosh, miembro de los Wailers, que muestran que la banda no se trataba solo de Marley.

3.- Lou Reed – Berlin

La historia central de ‘Berlín’ se centra en una pareja que lucha contra la adicción y el abuso, destacando temas de violencia doméstica, salud mental y consumo de drogas, entre otros. El caso de Berlín es particular, ya que aunque, ha sido reevaluado y agregado a muchas listas de álbumes clásicos en las décadas posteriores, en ese momento fue ampliamente descartado tanto por críticos como por fanáticos, aunque los oyentes británicos le dieron a Lou Reed su álbum más alto en las listas de éxitos con el disco.

4.- Black Sabbath – Sabbath Bloody Sabbath

Black Sabbath ya había comenzado a mezclar su sonido antes de Sabbath Bloody Sabbath de 1973 y continuaron manteniendo las cosas frescas en el disco. Se agregaron sintetizadores y cuerdas a las pistas. A pesar de esas ideas innovadoras, ‘Sabbath Bloody Sabbath’ todavía trajo el ruido y, a menudo, se lo considera uno de los álbumes más pesados ​​​​de todos los tiempos.

5.- David Bowie – Aladdin Sane

Aladdin Sane fue el primer álbum que David Bowie lanzaría después del gran éxito de The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars de 1972, pero no fue estrictamente una continuación de la historia Ziggy. En cambio, su creador vio a ‘Aladdin Sane’ como “una pálida imitación de Ziggy”, retratando al personaje en un viaje a Estados Unidos. La temática del álbum se centra en la esquizofrenia: la de su hermano Terry y la de un Estados Unidos que fascinó y horrorizó al mismo tiempo al artista. Aladdin Sane es un juego de palabras: A Lad Insane (un muchacho loco). Musicalmente, ofrece una mezcla entre rock potente y glam.

6.-The Faces – Ooh La La

Al momento de este lanzamiento, se vivía un infierno al interior de la banda. The Faces compuso su último álbum de estudio ‘Ooh La La’, cuando su líder Rod Stewart ya había lanzado su carrera en solitario, atrayendo una atención considerable, lo que hizo que el público comenzara a ver a sus compañeros de banda como su banda de apoyo. Según los informes, Stewart no ayudó al sentimiento entre él y sus compañeros, perdiéndose las dos primeras semanas de grabación y, en general, sin preocuparse por el álbum.

7.- Led Zeppelin – Houses Of The Holy

Houses Of The Holy fue el primer álbum de Led Zeppelin con un título adecuado y ese giro no fue el único cambio de estilo que representó el disco para la banda. En cuanto al sonido, las leyendas del rock también cambiaron las cosas, aportando un toque más experimental a las canciones y agregando toques de todo, desde reggae hasta folk y el metal. Aunque no recibió una respuesta crítica abrumadoramente positiva en su lanzamiento, en las décadas posteriores, ha sido reevaluado y considerado un clásico en la obra de Zeppelin.

8.- Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon

The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd fue innovador, tanto en términos de calidad de audio como de contenido. Concebido como un álbum conceptual sobre “cosas que vuelven loca a la gente”, fue uno de los primeros discos, y ciertamente uno de los más exitosos comercialmente, en hablar sobre la salud mental, abordando las luchas del ex miembro Syd Barrett. Mientras tanto, la calidad de su producción fue tan alta que rápidamente se hizo conocido como un disco para audiófilos y la secuencia continua de la lista de canciones creó una “experiencia inmersiva” mucho antes de que esa frase se sintiera como un cliché.

9.- Iggy And The Stooges – Raw Power

El tercer álbum de The Stooges se hizo en condiciones fortuitas. Técnicamente, la banda se había separado, pero, cuando Iggy Pop se embarcó en un contrato en solitario con Columbia, finalmente volvieron a unirse para hacer Raw Power en Londres. Iggy, el bajista Ron Asheton y el baterista Scott Asheton se unieron al nuevo guitarrista James Williamson, quien aportó un sonido nuevo y más crudo a la banda, que tendría una gran influencia en la próxima generación de punks por venir.

10.- Elton John – Goodbye Yellow Brick Road

El segundo álbum de Elton John de 1973 resultaría ser uno de los más populares. Primero se planeó grabar Goodbye Yellow Brick Road en Jamaica, parcialmente inspirado por la marcha de The Rolling Stones y Cat Stevens al país para hacer Goats Head Soup y Foreigner, respectivamente. Sin embargo, las sesiones se cancelaron rápidamente después de la llegada de John y su banda debido a la situación política en ese momento, lo que envió a los músicos de regreso al castillo francés donde se hicieron sus dos discos anteriores. El cambio de planes agregó algo de urgencia al proceso (las canciones se escribieron en gran parte el día en que se grabaron), pero no afectó la calidad: una gran cantidad de las pistas aquí se consideran algunas de las mejores de John.

11.- Bruce Springsteen – Greetings From Asbury Park, N.J.

Es difícil imaginar una época en la que Bruce Springsteen no estuviera dando vueltas por todo el mundo con su espectáculo en vivo de más de tres horas de himnos obreros. Pero, a principios de 1973, el ícono de Nueva Jersey era relativamente desconocido en comparación con su estado actual, hasta que lanzó su álbum debut Greetings From Asbury Park, NJ, que poco a poco atraería la atención durante el resto del año.

12.- New York Dolls – New York Dolls

Para su álbum debut homónimo, New York Dolls se asoció con Todd Rundgren como productor, una elección interesante ya que él veía a la banda simplemente como “competente”. Pero la combinación creó grandes resultados, dejando a New York Dolls sonando como el espectáculo teatral en vivo de la banda, mientras que el contenido del disco formó un precursor de las observaciones sociales y andróginas de la explosión punk que estaba a la vuelta de la esquina. Aunque el álbum dividió a los fanáticos, recibió una entusiasta respuesta de los críticos y desde entonces ha sido clasificado como un clásico de los años 70.