A los 83 años murió Tina Turner, la reina del rock

De acuerdo a lo informado por sus representantes, la cantante Tina Turner murió a los 83 años luego de una “larga enfermedad”.

La apodada reina del rock se había retirado de los escenarios en 2009, a los 70 años, y años más tarde, en 2016, fue diagnosticada con un cáncer intestinal.

BREAKING: Musician and ‘Queen of Rock’n Roll’ Tina Turner has died at the age of 83. Read more: https://t.co/lD31Pwjlrr 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MpwXMeVxOO — Sky News (@SkyNews) May 24, 2023

Cantante, compositora, actriz y bailarina, Annie Mae Bullock, por su verdadero nombre fue dueña de éxitos como “What’s Love Got To Do With It” y “Proud Mary”, además vendió más de 200 millones de discos y todo un legado reunido en 22 álbumes, 12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios. Además obtuvo 21 nominaciones a los Premios Grammy, de las cuales ganó ocho estatuillas. Y algo no menor, figura en el Libro Guinness de los Récords Mundiales por vender más entradas que ningún otro solista en un solo concierto, vendiendo más de 182.000 entradas para un solo concierto en Brasil.

El comunicado también expresa “con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un ejemplo a seguir”.

