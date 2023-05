“The Teacher”: La nueva canción de Foo Fighters que estrena video de 10 minutos

Foo Fighters está de regreso y lo está haciendo notar. Después del fallecimiento del baterista Taylor Hawkins, la banda presentó hace pocas semanas a Josh Freese, el nuevo baterista que acompañará a la banda y este viernes lanzarán su nuevo disco: But Here We Are.

Como un adelanto de lo que se vendrá, la agrupación lanzó el cuarto single llamado “The Teacher”, una epopeya de rock de 10 minutos y la canción más larga que la banda haya grabado jamás.

Y por si fuera poco, la canción viene con un video que más parece un cortometraje montado y parcialmente ilustrado dirigido por Tony Oursler.