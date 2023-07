Día internacional de The Beatles: Santiago es la segunda ciudad donde más se escuchan

Hace 66 años se conocieron John Lennon y Paul McCartney y el resto es historia. Es por eso que todos los 6 de julio se celebra el día internacional de The Beatles para conmemorar el nacimiento de una de las bandas más grandes de la historia.

Miles de fanáticos alrededor del mundo siguen escuchando a la banda a pesar de que su último disco fue lanzado en 1969, antes de la separación defenitiva del cuarteto.

Además, las canciones de los británicos han inspirado a miles de músicos que van desde Kurt Cobain hasta Prince. Y es que también muchos artistas han realizado covers de los éxitos de los de Liverpool.

Santiago, ciudad de Beatlemanía

Según YouTube Charts en el último año Santiago de Chile fue la segunda ciudad en el mundo que más escuchó a The Beatles, solo detrás de Ciudad de México.

La capital nacional superó a históricas ciudades ligadas al rock como Los Ángeles, Londres y Nueva York. Otras ciudades latinoamericanas que aparecen en la lista son lima, en el cuarto lugar, Sao Paulo en el séptimo y Buenos Aires en el octavo.

Por otro lado, esta misma lista dio a conocer que la canción más escuchada de la banda en el mundo es Hey Jude, seguida de Don´t Let Me Down y Here Comes The Sun.