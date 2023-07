El hombre sin tiempo que ha hecho rockear, bailar y cantar a miles de personas alrededor del mundo, está de cumpleaños y no está cumpliendo cualquier número. Mick Jagger, la voz de The Rolling Stones, esta cumpliendo 80 años.

Jagger, a diferencia de lo que se pueda pensar, no siempre estuvo ligado a la música. De hecho, a principio de los 60 era un estudiante de economía que incluso pensaba incursionar en la política, pero conoció a Keith Richards y la falta de Rock and Roll que prometía su vida dio un giro en 180 grados para darle toda la música que necesitaba y todos nosotros también.

Pronto conocieron a Andrew Loog Oldham quien fue clave en la metamorfosis de los que serían The Rolling Stones para darles un aire de chicos inadaptados que asimilaron a la perfección y en poco tiempo, Jagger logró convertirse en un ser encantador de masas con sus labios carnosos y sus movimientos de caderas que se valieron una canción inspirada en sus movimientos: “Moves Like Jagger” de Maroon 5.

En 1965 la banda conoció a Anita Pallenberg, la modelo y actriz, que había vivido con Andy Warhol los entrujo en un estilo y estética que no soltaron más.

Poco querido por la reina Isabel II, cuando Tony Blair le pidió nombrar caballero a Mick Jagger, recibió un no rotundo. Pero el gobierno del “new labour” logró su objetivo más allá de lo que opinara la reina y el día en el que Jagger fue envestido como caballero, la reina se ausentó delegando la tarea a su hijo y hoy rey, Carlos III.

Y es que los excesos de alcohol, drogas y mujeres (él mismo ha dicho que han sido más de 4 mil), sumado a su look desaliñado e irrespetuoso, y declaraciones en relación a la reina como de “la bruja principal de Inglaterra”; no eran del agrado de la reina. A diferencia de su hermana Margarita, quien sí tenía en alta estima al frontman.

Conocidas son las fiestas que Margarita realizaba en el palacio de Kensington con Mick Jagger, mucho alcohol y drogas. Algo de lo que la reina estaba al tanto. No por nada la Scotland Yard allanó la propiedad del guitarrista de la banda, Keith Richards y encontró cuatro tabletas de anfetamina y heroína. Después se condenó a Jagger a tres meses de prisión y Richards a un año, pero el clamor popular hizo que los liberaran anticipadamente.

De salud envidiable, gracias a que dejó las drogas y se ha centrado en una vida saludable, a sus 80 años, Jagger sigue corriendo y saltando en el escenario. Padre de ocho hijos con diferentes mujeres.

En redes sociales los saludos cumpleañeros no han parado. Toda la fanatizada y su querida banda, los Rolling Stones.

