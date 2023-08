Sufjan Stevens regresa con nuevo disco: Escucha su primer adelanto

Tres años han pasado desde que Sufjan Stevens no ha sacado un disco, pero esto dejará de ser así ya que el próximo 6 de octubre el artista estrenará su álbum Javelin.

Para adelantar este esperado nuevo disco, el cantante estrenó el sencillo ‘So You Are Tired’.

El anuncio también llega después del lanzamiento la canción ‘Reflections’ en abril, una grabación de estudio de su partitura para el ballet del coreógrafo Justin Peck.

‘So You Are Tired’ es una balada de de piano suave que va creciendo gradualmente para introducir guitarras, percusión y un coro de voces poderosas. “Así que estás cansado de nosotros / Así que descansa tu cabeza”, canta Stevens.

Estás son las canciones que tendrá el disco de Sufjan Stevens

Según NME el próximo álbum de 10 pistas ve “toda la experiencia de los 25 años de carrera de Stevens en ráfagas de cuatro minutos de maravilla coral, orquestal y eléctrica“.

El músico trabajó con diferentes colaboradores en el nuevo LP, incluidos adrienne maree brown, Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui, Nedelle Torrisi y Bryce Dessner. Por otro lado, un cover de ‘There’s A World’ de Neil Young cierra el álbum del cantante.

El lanzamiento también estará acompañado por un libro de arte y ensayos de 48 páginas creado por Stevens. Los 10 ensayos breves, que varían mucho en tono y estilo, “ofrecen pequeños atisbos de los amores y las pérdidas que han formado al artista, y a su vez, estas canciones”.

‘Goodbye Evergreen’

‘A Running Start’

‘Will Anybody Ever Love Me?’

‘Everything That Rises’

‘Genuflecting Ghost’

‘My Red Little Fox’

‘So You Are Tired’

‘Javelin (To Have And To Hold)’

‘Shit Talk’

‘There’s A World’