Día de la música chilena con conciertos para celebrar con Karla Grunewaldt, Mamma Soul y We are the Gran, entre otros

Más de 20 artistas nacionales son los que realizarán dos conciertos este 7 y 8 de octubre para celebrar el día de la música chilena en eventos completamente gratuitos.

Artistas urbanos y del pop son los que darán vida al festejo que se desarrollará en las distintas salas de la SCD en la comuna de Bellavista y Plaza Egaña en Santiago.

El sábado 7 de octubre se presentarán en la sala de Plaza Egaña, Mamma Soul, De Kiruza, Liricistas, Soulfia y Quique Neira. Mientras que en la sala de Bellavista estarán artistas como Belencha, Entrama, Daniel Muñoz y los Marujos, Mario Rojas y la Feliz Ortiz, y La Chinganera.

El domingo 8 de octubre en la sala de Plaza Egaña estarán Karla Grunewaldt, Dulce y Agraz, Javier Barría, Rock Tour 8, Aterrizaje Forzoso y Valija Diplomática, y We are the Grand. Ese mismo día en Bellavista estarán Camiseta 22, Juanito Ayala, Tomo Como Rey, Paula Rivas y la Orquesta Huambaly.

Los eventos son completamente gratuitos, pero los tickets se descargan previamente en Eventrid.

La sala de Plaza Egaña queda en la terraza del Mall Plaza Egaña en Ñuñoa y la sala de Bellavista está en Santa Filomena 110, Recoleta.