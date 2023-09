Tras suspensión de su concierto: Morrissey regresará a Chile a principios de 2024

Se esperaba que el 21 de septiembre Morrissey diera su concierto en el Movistar Arena. Finalmente no sucedió debido a que se contagió con dengue en Ciudad de México, por lo que, por recomendación médica, tuvo que estar en reposo por dos semanas, según se informó en su sitio web.

Este viernes, a través de su sitio web se anunció que el cantante se reencontrará con sus fanáticos el jueves 15 de febrero, en el Movistar Arena.

Morrissey se encuentra celebrando 40 años de carrera, recorriendo los éxitos de su carrera en solitario pero también interpretando material de The Smiths.

Respecto de la devolución de entradas, Lotus había explicado que los tickets adquiridos para el 21 de septiembre servirán en la fecha reprogramada y quienes así lo decidan, pueden solicitar la devolución del dinero.

“Una vez que se informe la nueva fecha, las personas que opten por no asistir podrán solicitar la devolución del ticket por el monto total pagado, cargo por servicio incluido, en los plazos que se informarán oportunamente a través de nuestras redes sociales, página web y mail a los compradores del ticket”, aseveraron.

Lo que no debes hacer en un concierto de Morrissey

-Usar productos de cuero o plumas

En el Festival de Viña de 2012 la animadora Eva Gómez debió sacarse las plumas de su abrigo para evitar la molestia de la estrella, un defensor acérrimo del mundo animal. “Morrissey es vegano, entonces efectivamente cuando supe preferí sacármelo. Soy súper respetuosa con la gente, lástima que él no haya sido respetuoso con este festival”, dijo en ese entonces la animadora del Festival.

-Mirarlo con mala cara

Otro quien sufrió de las particularidades del artista fue Cristián Sánchez, quien fue sacado de la Quinta Vergara debido a “tener una actitud desafiante con el cantante”.

“Te tienes que ir, porque estás en actitud desafiante”, fue la frase que, según el animador, le dijo un productor del cantante.

Sánchez había sido el único miembro del jurado que no se plegó a la determinación de retirarse de la Quinta Vergara, en protesta por la suspensión de la competencia folclórica, y volvió a las primeras filas para ver la presentación del ex líder de The Smiths.

Otras de las exigencias de Morrissey en la Quinta Vergara fue no encontrarse con nadie en backstage, lo que obligó a aislar a jueces y competidores en camarines.

-Consumir productos animales

El artista exigió que en el Fauna Primavera de 2015 no hubiese carne, por lo que se volvió vegetariano para recibirlo el 14 de diciembre.