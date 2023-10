La atómica inauguración que hizo U2 de ‘The Sphere’: El nuevo y futurista escenario de Las Vegas

U2 volvió a tocar en Estados Unidos y lo hizo con todo. La banda irlandesa inauguró el nuevo espacio ‘The Sphere’ en Las Vegas con un concierto inolvidable.

Una esfera en la que caben 18 mil personas es el nuevo estadio en la que los efectos visuales de suelo a techo, hacen que la música y los conciertos vayan a otro nivel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de U2 (@u2)

Esta será la casa de U2 por dos meses en los que estarán en su residencia en Las Vegas con 25 shows totales, eso sí, sin el baterista icónico, Larry Mullen Jr, quien se está recuperando de varias lesiones en sus codos, rodillas y cuello.

La banda, liderada por Bono hizo un repaso completo de su disco de 1991 ‘Achtung Baby’, comenzando con “Where The Streets Have No Name”. Además, tocaron por primera vez en vivo su última canción “Atomic City”, recién lanzada y el primer single desde 2021 de la agrupación.

Entre los que asistieron a este histórico espectáculo, estuvieron Paul McCartney, Oprah, LeBron James, Snoop Dogg, Dakota Fanning y Maria Sharapova.

The Sphere

La esfera más grande del planeta, cuenta con más de 26.000 millones de píxeles de video y 580.000 pies cuadrados de LED, además de 167.000 altavoces.

Y en este lugar no solo se harán conciertos, también se proyectarán películas y tal vez, se hagan charlas.