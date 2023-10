Madonna, U2 y Katy Perry : Los artista que han solidarizado con las víctimas del conflicto en Gaza

Miles de personas han perdido la vida en la guerra entre el grupo extremista Hamás e Israel. Esto luego del atentado que perpetuó el grupo palestino por aire, mar y tierra, el sábado pasado.

Entre los artistas, Madonna fue una de las primeras en condenar la actual situación. “Ver a todas estas familias y especialmente a los niños siendo llevados, agredidos y asesinados en las calles es desgarrador”, expresó.

“Lamentablemente la humanidad no entiende esta verdad universal. Nunca lo ha entendido. Vivimos en un mundo devastado por el odio”, afirmó.

Por su parte, U2 dedicó unos minutos de su último concierto en Las Vegas a las víctimas saldadas por Hamás en el festival de música Nova. Para esto interpretaron Pride (In the Name of Love), con una parte de su letra cambiada, en referencia a este sangriento ataque.

Katty Perry, famosa cantante envió un mensaje en favor de los niños de Palestina e Israel: “Más que nada, los niños de Israel y el Estado de Palestina necesitan una solución política duradera a la crisis, para que puedan crecer en paz y libres de la sombra de la violencia”.