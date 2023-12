“Nunca he vuelto a tocar así”: La canción de The Beatles que Ringo Starr dice no podría volver a interpretar

El músico Ringo Starr, ex miembro de la legendaria banda The Beatles, comentó acerca de la canción “Paperback Writer” y las razones por las que no podría volver a tocarla.

Starr ha sido considerado por muchos fanáticos como el miembro menos talentoso de The Beatles en comparación con John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos seguidores creen, los arreglos en la batería creados por Starr fueron esenciales para lograr el sonido característico de la banda.

La canción que no podría volver a tocar

La década de los sesenta fue un periodo de exploración sonora para la banda. Ringo Starr aprovechó esta instancia creativa para aventurarse en la implementación de sus propios arreglos musicales en la batería.

Una canción en la que sobresale el talento de Ringo Starr es “Paperback Writer”. Este tema se distingue por sus rellenos de batería que fluyen en armonía, anclados al momento de la sección a capella.

En el lado B de este sencillo, está “Rain”, es donde Starr realiza su mejor actuación, con una batería sublime y caótica mientras John Lennon reflexiona sobre la lluvia.

En cuanto a la razón por la que no podría volver a interpretar esta canción, Ringo Starr le dijo a Goldmine en 2015:

“No es mi mejor manera de tocar; es simplemente diferente. Toqué ‘Rain’ y nunca he tocado así desde entonces ni antes. Está muy ocupado para mí. Si alguien me pregunta sobre mi forma de tocar la batería más extraña, es ‘Rain’. No creo que sea lo mejor que he tocado y no creo que sea lo más inventivo que he tocado, pero ciertamente es diferente al 99 por ciento de todo lo que he tocado”.

Puedes escuchar la canción aquí: