Con Bob Dylan: La colaboración que anhela Paul McCartney

Paul McCartney es uno de los artistas más importantes e influyentes de la historia de la música. Es por eso que a lo largo de los años ha tenido una serie de colaboraciones con grandes músicos como Michael Jackson, Stevie Wonder, Johnny Cash, Rihanna, entre otros.

Sin embargo, hay una persona con la que el histórico bajista de The Beatles siempre ha querido trabajar, sin embargo, aún no logra su anhelo, según reveló en una temática de pregunta y respuesta junto a sus fanáticos.

Frente a la pregunta de un fan sobre con qué artista le gustaría colaborar, McCartney respondió: “Bob Dylan sigue viniendo a mi mente, pero no sé si alguna vez lo haremos“.

Y es que la admiración del británico por Bob Dylan se arrastra desde hace muchos años. Según se reveló en el libro biográfico del artista estadounidense, el exBeatles le envió cartas cuando este aún no llegaba a ser el gran artista que es conocido hoy.

Además, McCartney ha resaltado el gran talento de Dylan, afirmando que es un “compositor fantástico”.

“Al principio no lo entendí. Solía perderme a la mitad de sus canciones, pero luego me di cuenta de que no importaba. Puedes quedarte atrapado con solo dos palabras de una letra de Bob. ‘Monje celoso‘ o ‘barco mágico‘ son ejemplos de las fantásticas combinaciones de palabras que utiliza. Nunca podría escribir así y lo envidio”, comentó alguna vez Paul.