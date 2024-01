La historia detrás de We are the world ya está en el streaming

We are the world es una de las canciones más importantes en la historia de la música, no solo por su trasfondo, sino que por la inédita colaboración de grandes artistas que no se ha vuelto a repetir.

La canción que buscaba recaudar fondos para ayudar a África contó con grandes artistas como Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Bruce Springsteen, Steve Perry, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles y tantos otros se transformó en un hito de la música popular.

Pero detrás de esta histórica producción se esconden un montón de secretos que serán revelados y contados por sus propios protagonistas en el documental The Greatest Night in Pop (La gran noche del pop).

La cinta dirigida por Bao Nguyen ya está disponible en Netflix y a 40 años del lanzamiento de We are the world, cuenta cómo se gestó esta mega colaboración de leyendas de la música.

Además, en la película se mostrarán imágenes inéditas del inicio de las grabaciones y la composición que iniciaron Michael Jackson y Lionel Richie.

Entre los protagonistas de We are the world que aparecerán en la cinta están Lionel Richie, Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Dionne Warwick, Kenny Loggins y Huey Lewis.