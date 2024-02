De panadero a estrella de la música: Harry Styles cumple 30 años

Este jueves 1 de febrero Harry Styles cumple 30 años, a lo largo de los años, se ha convertido en una figura icónica en la música y el entretenimiento.

Tras su participación en The X Factor, junto a la banda One Direction, la carrera del artista a lo largo de los años ha ido en ascenso.

El inicio de su carrera musical comenzó en 2010, con 16 años, cuando se presentó a la audición para la séptima temporada de The X Factor.

Rápidamente se destacó no solo por su voz única, sino también por su carisma. Aunque no ganaron, Styles y otros cuatro jóvenes formaron One Direction, una de las boy bands más exitosas de la historia.

En 2016, la banda se tomó una pausa, ese año comenzó la carrera en solitario de Harry Styles que cautivó a la audiencia. Su álbum debut homónimo, lanzado en 2017, introdujo al mundo una faceta más madura y ecléctica de su música.

Si bien los discos de álbumes como Fine Liney Harry’s House siguieron cosechando éxitos, su éxito “As It Was” se convirtió en la canción más escuchada en todo el mundo en 2022.

Estos logros no solo se reflejaron en el reconocimiento del público, sino también en premios como los MTV Video Music Awards y los Grammy.

Asimismo, la revista Rolling Stone lo menciona incluso como “un Mick Jagger” de nuestra época, que es capaz de asumir con naturalidad su papel de megaestrella de género fluido y pasar sin problemas de rock a soul y de ahí a baladas con “abundante encanto

El artista tuvo su primer papel protagónico en el cine junto a Florence Pugh en Don’t Worry Darling (“No te preocupes, cariño”). También participó en otras producciones como “Dunkerque” y “Eternals” .

De panadero a estrella de la música

Antes de ser uno de los músicos más populares, Harry Edward Styles era un niño que creció en Holmes Chapel, Inglaterra.

Nacido el 1 de febrero de 1994, el hijo de Anne Twist y Desmond Styles tuvo una educación sencilla junto a su hermana mayor, la escritora y presentadora Gemma Styles. Cuando el cantautor tenía siete años, sus padres se divorciaron.

Según The Mirror, Styles tenía 14 años cuando comenzó a trabajar en la panadería W Mandeville en su ciudad natal de Holmes Chapel. La estrella ganaba 6 libras la hora, lo que equivale aproximadamente a 7 dólares con 80 centavos. Limpiaba los depósitos y mostradores, fregaba los pisos y lavaba las bandejas todos los sábados.

Según Simon Wakefield, su antiguo jefe, el cantante “era el miembro más respetuoso del personal. Él le agradaba mucho a los clientes. Cuando Harry trabajó aquí, la tienda aumentó repentinamente su clientela femenina. A veces había hasta 12 mujeres que entraban al mismo tiempo”.

Actualmente, la fortuna de Styles se estima cerca de los 50 millones de libras, es decir, aproximadamente 64,8 millones de dólares.