“Ve a llorarle a tu mamá otra vez”: Justin Timberlake retiró sus disculpas a Britney Spears y la cantante arremetió contra él

Justin Timberlake parece haberle mandado una indirecta a Britney Spears durante una de sus interpretaciones.

Esto tras la disculpas publicadas por la Princesa del Pop a las personas que “lastimó” con su libro de memorias, donde parece haber incluido a su ex novio. Sin embargo, el músico afirma no tener nada de qué disculparse personalmente.

En redes sociales se viralizó un video de Justin Timberlake hablando con sus fanáticos durante su más reciente show. En este, se le puede escuchar diciendo que tiene que pedir disculpas, aunque rápidamente se retracta.

“Me gustaría tomar esta oportunidad para disculparme…”, comienza el interprete de Mirrors. “… disculparme con absolutamente nadie”, remarca Timberlake, dejando en claro que no se siente responsable de las polémicas que levantó el disco.

Según reporta Just Jared, un usuario afirma que Justin Timberlake lo dijo poco antes de cantar Cry Me A River, canción que famosamente le dedicó a Britney Spears. Sin embargo, no hay confirmación de que haya sido así.

Tras esto, Spears borró el mensaje de disculpa y respondió con esta publicación en su cuenta de Instagram: