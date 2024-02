The Beatles: confirman la realización de una película por cada integrante de la banda

Buenas noticias para los fanáticos de The Beatles, ya que Sony Pictures Entertainment confirmó que se realizarán cuatro películas de la banda con una importante novedad.

Cada cortometraje contará la historia de un integrante de la banda británica y será dirigido por el destacado cineasta Sam Mendes, detrás de películas como “Belleza americana” y “El imperio de la luz”, quien tendrá la difícil tarea de retratar la vida desde la perspectiva de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

En el comunicado oficial entregado en el sitio web de The Beatles indican que “los cuatro largometrajes teatrales (uno desde el punto de vista de cada miembro de la banda) se cruzarán para contar la asombrosa historia de la mejor banda de la historia”.

“Yeah, Yeah, Yeah!” Sony Pictures Entertainment, Sam Mendes, and Neal Street Productions announced a groundbreaking creative endeavor to tell the story of #TheBeatles with four distinct theatrical feature films.

The project marks the first time Apple Corps Ltd. and The Beatles… pic.twitter.com/b7uqEv1zig

