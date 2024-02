Liam Gallagher dice que no ve con rencor a su hermano y que su reciente separación podría volver a reunir a Oasis

Liam Gallagher volvió a referirse a una posible reunión de Oasis. En esta oportunidad dijo en entrevista con The Sunday Times, que mira hacia a atrás sin enojo por la discusión que llevó a la separación de Oasis y dijo que podrían reunirse si Noel “le envía una caja de chocolates”.

El cantante, compositor y líder de la banda, reflexionó sobre lo que llevó a la banda a disolverse en 2009 y dijo que, mirando en retrospectiva, la discusión borracha que tuvieron detrás del escenario, no era suficiente para que terminaran.

En el marco de la gira de promoción que está realizando de su último trabajo, con el guitarrista de Stone Roses, John Squire, Liam también dijo: “Amo a mi hermano, amo a mi familia y toda esa mierda de Oasis, no era necesario, ¿sabes a qué me refiero?”. Agregando: “Tal vez alguien pueda ponerse un poco irritable durante la gira. Quizás alguien beba demasiado. Pero no tuvimos que separarnos por eso”.

También dijo estar disponible para reunirse nuevamente pero puso una condición: sólo si Noel se acerca a él para demostrarle que están en la misma página. “Él sabe que no lo voy a llamar (…) Él es quien dividió la banda, así que él será el que haga la llamada, y si no hay una llamada, no volveremos a estar juntos”.

“Ahora las cosas han cambiado en su vida personal, puedo verlo mirando hacia atrás, sin mirar atrás con ira, y diciendo: ‘¿Sabes qué? Fui muy malo con mi hermano pequeño. Ahora es el momento de enviarle una caja de chocolates”, dijo Liam sobre la reciente separación de Noel de su mujer.

Recordemos que el año pasado, Noel dijo que consideraría reunirse si Liam lo llamaba y afirmaba que era demasiado “cobarde” para seguir adelante con la idea, diciendo que era sólo una forma de “hacer ilusiones a la gente”.