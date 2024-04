Taylor Swift presenta The Tortured Poets Department, un disco doble con una colaboración con Florence + The Machine

Taylor Swift es una de las cantantes de esta época. Criticada hace poco por Courtney Love, la cantante estadounidense acaba de lanzar un disco doble: The Tortured Poets Department.

El disco ya se encuentra en las plataformas digitales y ya cuenta con más de 10 mil oyentes. En la medianoche el disco contaba con 16 canciones, pero esta mañana sorprendió con 15 canciones más y bajo el nombre de The Tortured Poets Department: The Anthology teniendo finalmente 31 canciones.

En sus redes sociales, Swift describió a su nuevo disco como “una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue sensacional y doloroso a partes iguales”.

The Tortured Poets Department. An anthology of new works that reflect events, opinions and sentiments from a fleeting and fatalistic moment in time – one that was both sensational and sorrowful in equal measure. This period of the author’s life is now over, the chapter closed and… pic.twitter.com/41OObGyJDW

