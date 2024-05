El día en que Chris Martin llevó a una fanática a un concierto de Coldplay

Gran sorpresa se llevó Saundra Glenn, fanática de Coldplay que iba camino al concierto de la banda en el Big Weekend, de Reino Unido y que, mientras iba caminando al lugar del show, con dificultad, debido a que tiene una osteoartritis, un auto se paró al lado y era ni más ni menos que Chris Martin.

Y el vocalista de la agrupación se ofreció a llevar a Saundra, algo que ella por supuesto, inmortalizó en sus redes sociales.

That moment when Chris Martin @Coldplay saw me struggling to walk, had his car stop and gave me a lift. Blooming amazing. Can’t believe this happened.

What a decent bloke ❤️

We had a nice chat too. He is single and likes #Luton 😉

Thx again @BBCR1.#BigWeekend#SeeMyLuton pic.twitter.com/Fb9itT43LY

— Saundra Glenn 💙 (@OfficialSaundra) May 26, 2024