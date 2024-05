Mira Bien: Volver a ver a The Beatles como banda

Con un prólogo que explica por qué es necesario volver a Let it be es el recién restrenado documental de Peter Jackson en Disney+ Prólogo en que conversa con el director de la película original, Michael Lindsay-Hogg, quien estrenó la película en 1970.

Se muestra el lado devoto de Yoko Ono con John Lennon, George Harrison amurrado, Ringo Starr que no habla y Paul McCartney “arriba de la pelota”, como dijo Ignacio Olivares, que los lleva a grabar y tocar.

“Después de ver este documental me dieron ganas de ver de nuevo Get Back”, dijo Olivares y Bárbara Espejo.