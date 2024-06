Cyndi Lauper: su gira de retiro de los escenarios y los últimos años de la cantante

A loa 70 años Cyndi Lauper anunció su retiro de la música y lo hará con una gira de despedida. “Girls Just Wanna Have Fun” es el nombre del tour en honor a la canción de los años 80 que la llevó a la fama.

La gira comenzará el 18 de octubre en Canadá para después llevarla por 23 ciudades, entre ellas Nueva York, Los Angeles y Chicago

It’s official! Cyndi Lauper’s Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour is coming, and we couldn’t be more excited. Get ready to sing along to all your favorites and make some amazing memories. Tickets go on sale this Friday: https://t.co/7npiJqamIZ – who’s coming with us? pic.twitter.com/ybG5OiS3t6

— Live Nation (@LiveNation) June 3, 2024