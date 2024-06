“Escribe canciones maravillosas”: Cyndi Lauper elogió a Taylor Swift

Taylor Swift sigue siendo un fenómeno mundial, llenando todos sus conciertos con su The Eras Tour, que ya se encamina a ser uno de las giras más exitosas de la historia.

Incluso, la cantante ha llegado a amenazar grandes récords a históricos músicos, llevando el debate sobre las nuevas generaciones en la industria musical, pero no todo parece ser una discusión entre los nuevos y los antiguos sonidos.

Y es que una de las intérpretes más importantes de la historia, Cyndi Lauper, confesó que es una gran fan de la estadounidense, llegando a catalogarla de “estupenda”.

“Mira, me gusta”, comenzó diciendo en el programa The One Show de la BBC, agregando que Taylor Swift “escribe canciones maravillosas”.

La artista de 71 años dijo que comenzó a escucharla durante la pandemia “cuando ella se fue a hibernar e hizo ese maravilloso disco folklórico”, (folklore y evermore de 2020). “Fue maravilloso. Estoy orgullosa de ella”, agregó.

De hecho, no es la primera vez que la cantante elogia a Taylor Swift, ya que en entrevistas de la Rolling Stone, dijo que “ella siempre ha sido una escritora maravillosa, pero ese álbum era poesía”.