“Honrada de estar en compañía de tantas de mis heroínas”: Cyndi Lauper agradeció su ingreso al salón de la fama

Finalmente, después de dos nominaciones, Cyndi Lauper ingresará al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y no será la única. En la lista también están Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, OutKast, Soundgarden y The White Stripes.

Lauper, quien inició su carrera musical en 1983 y que desde entonces se ha transformado en un referente cultural y de resguardo de los derechos de las minorías, celebró la noticia con una publicación en sus redes sociales y en la recordó a otras “heroínas musicales”: “Me siento honrada de estar en compañía de tantas de mis heroínas: Aretha, Tina, Chaka, Joni, Wanda, por nombrar solo algunas“, expresó.

Agregando: “Las mujeres han hecho contribuciones tan importantes a la música y al rock and roll, y una victoria para una de nosotras es una victoria para todas“.

La ceremonia del ingreso de los artistas al Salón de la Fama, será transmitida en vivo el próximo 8 de noviembre a través de Disney+