Interpretando “Losing My Religion”: R.E.M volvió a tocar juntos después de 15 años

Un recuentro muy esperado era el de la banda R.E.M, que tocaron por primera vez juntos después de 15 años. El grupo se volvió a reunir para una actuación sorpresa en su inducción al Salón de la Fama de los Compositores este jueves 13 de junio

Además, recientemente la legendaria banda dio su primera entrevista como grupo en 30 años a través de CBS.

R.E.M se separó en 2011 después de 31 años juntos. Bill Berry había dejado la banda anteriormente en 1997, y Stipe, Peter Buck y Mike Mills continuaron como trío. El baterista se reunió con el grupo varias veces en la década de 2000, pero no era algo permanente.

Tras aceptar su incorporación en la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores, R.E.M sacó sus instrumentos acústicos y tocó para los asistentes una interpretación sorpresa de ‘Losing My Religion’.

A surprise performance by @remhq last night at their induction into the @SongwritersHOF – Just one song, an acoustic version of “Losing My Religion” – but it was the first time the 4 original members had played together publicly since 2007. More on @CBSMornings pic.twitter.com/XubOAWTOtc

— Anthony Mason (@AnthonyMasonCBS) June 14, 2024