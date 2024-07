Cumplió el sueño de todo fanático: Eddie Vedder invitó a chileno a tocar junto a Pearl Jam

El sueño de todo fanático es tocar con tu banda favorita y eso es lo que logró Carlos Zamorano quien pudo compartir el escenario junto a Pearl Jam, durante el concierto del pasado 8 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona en España.

“Por favor, déjenme tocar Yellow ledbetter en guitarra con ustedes”. Estaba en la segunda fila. El mismo Eddie Vedder se percató de él y le preguntó si era bueno tocando guitarra.

No se concretó, por lo que volvió el 8 de julio con otro cartel que decía “te juro que soy bueno tocando guitarra”.

“Este tipo lleva dos días pidiéndome una canción”, agregó Vedder, consignó La Tercera, por lo que los guardias se acercaron al ingeniero civil industrial de 28 años y lo subieron al escenario.

“Estaba muy tranquilo, lo disfruté mucho, lo pasé muy bien. Aproveché de ver detalles, observar al grupo, al público. Un guardia me ayudó a salir, sólo me dijo que fuera respetuoso y que no hiciera nada fuera de lo normal. Interpretamos la intro y luego los acordes de la toda la canción hasta el final. Se me acercaba el resto de los integrantes, me sonreían, me hacían show. Lo pasé muy bien”, dijo Carlos, consignó LT.

Según dijo el cantante, la noche anterior soñó que estaba en una playa junto a su esposa. Tras surfear, se posó en la arena para descansar, hasta que llegó un joven y le pidió tocar guitarra con ellos en algún show.

Puedes ver el momento aquí

Los motivos de las suspensión de shows de Pearl Jam

Durante su concierto en Barcelona el sábado 6 de julio, Vedder explicó los motivos por lo que se vieron obligados a cancelar fechas de su gira en Londres y Berlín.

“Solo quiero decir que la última semana casi se siente como una experiencia cercana a la muerte. Fue muy incómodo y se volvió aterrador. Se sentía como una bronquitis severa. Se sentía como si no pudieras respirar, tal vez no lo lograrías durante la noche y tendrías que ir al hospital”, explicó el vocalista de Pearl Jam.

Vedder explicó que la enfermedad afectó a “algunos” miembros del equipo de viaje y agregó: “Te das cuenta de lo preciosa que es la vida. Lo afortunados que somos de vivir en un planeta donde podemos viajar y tocar para gente increíble como la gente en esta sala esta noche. Así que fue una experiencia conmovedora. No la olvidaré pronto. Y no olvidaremos esta noche pronto”.